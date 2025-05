Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Juventus, Milan e perfino il più modesto Wolverhampton: attorno a Franco Mastantuono l'entusiasmo non si placa, e il giovane talento continua a stupire il mondo del calcio, al punto che i principali media internazionali parlano di lui ogni giorno.

Al momento, sono già 17 i club che – tramite presidenti, direttori sportivi, responsabili scouting o emissari – hanno chiesto informazioni, fatto sondaggi o mosso i primi passi per cercare di avvicinarsi al giocatore. Finora, però, nessuna offerta formale è stata presentata per il ragazzo che, mentre infila la palla all’incrocio dei pali in un Superclásico, sostiene a distanza gli esami dell’ultimo anno di liceo presso l’Istituto River Plate.