Ballottaggio aperto. Fra meno di 24 ore, l'Inter affronterà il Cagliari in una delle partite più importanti di questa prima parte di stagione, con tutte le intenzioni di dare continuità di risultati dopo le vittorie contro Ajax e Sassuolo.
Se in attacco Lautaro Martinez dovrebbe tornare titolare, Cristian Chivu conserva ancora qualche dubbio di formazione. A cominciare da chi giocherà sulla fascia destra al posto di Dumfries, al quale verrà concesso almeno inizialmente un turno di riposo per rifiatare.
Se fino a qualche ora fa sembrava Darmian il prescelto, secondo quanto appurato da FCInter1908.it sono in rialzo le quotazioni di Luis Henrique, entrato con il giusto atteggiamento contro i neroverdi a San Siro. Potrebbe essere lui, dunque, a giocare dall'inizio, giocandosi così una chance importante.
