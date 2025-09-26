FC Inter 1908
Ballottaggio aperto. Fra meno di 24 ore, l'Inter affronterà il Cagliari in una delle partite più importanti di questa prima parte di stagione
Marco Macca
Ballottaggio aperto. Fra meno di 24 ore, l'Inter affronterà il Cagliari in una delle partite più importanti di questa prima parte di stagione, con tutte le intenzioni di dare continuità di risultati dopo le vittorie contro Ajax e Sassuolo.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: Luis Henrique of FC Internazionale celebrates the win at the end of the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on September 21, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Se in attacco Lautaro Martinez dovrebbe tornare titolare, Cristian Chivu conserva ancora qualche dubbio di formazione. A cominciare da chi giocherà sulla fascia destra al posto di Dumfries, al quale verrà concesso almeno inizialmente un turno di riposo per rifiatare.

Se fino a qualche ora fa sembrava Darmian il prescelto, secondo quanto appurato da FCInter1908.it sono in rialzo le quotazioni di Luis Henrique, entrato con il giusto atteggiamento contro i neroverdi a San Siro. Potrebbe essere lui, dunque, a giocare dall'inizio, giocandosi così una chance importante.

