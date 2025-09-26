FC Inter 1908
Impegno ostico domani sera per l'Inter di Cristian Chivu, che sarà ospite del Cagliari di Fabio Pisacane: la probabile
Impegno ostico domani sera per l'Inter di Cristian Chivu, che sarà ospite del Cagliari di Fabio Pisacane, partito molto bene in campionato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di dare continuità alle vittorie con Ajax e Sassuolo della scorsa settimana.

Per quanto riguarda la probabile formazione, secondo Sky Sport, Lautaro Martinez partirà titolare: giocherà lui dal 1' con Thuram in attacco. In porta non è invece da escludere che possa giocare Martinez domani e Sommer in Champions League: Chivu deciderà domani. A destra dovrebbe rifiatare Dumfries, ci sono chances per Darmian, che in ballottaggio con Luis Henrique.

