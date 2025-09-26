Impegno ostico domani sera per l'Inter di Cristian Chivu, che sarà ospite del Cagliari di Fabio Pisacane: la probabile

Impegno ostico domani sera per l'Inter di Cristian Chivu, che sarà ospite del Cagliari di Fabio Pisacane, partito molto bene in campionato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di dare continuità alle vittorie con Ajax e Sassuolo della scorsa settimana.