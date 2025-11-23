"Cristian Chivu ha nascosto la formazione ai giocatori, provando varie soluzioni negli ultimi allenamenti. Il principale problema è la sostituzione di Dumfries: probabile l’adattamento di Carlos Augusto a destra, in assenza dell’infortunato Darmian, dal momento che Luis Henrique appare acerbo e potrebbe soffrire l’impatto con il derby milanese. A centrocampo il ballottaggio riguarda invece Zielinski e Sucic: Chivu aveva scelto il primo, che però è tornato un po’ acciaccato dagli impegni della nazionale polacca. Testa a testa serrato. In difesa, l’esperienza dovrebbe premiare Acerbi al posto di Bisseck. Dovrebbe", scrive La Gazzetta dello Sport.
Inter-Milan, Zielinski-Sucic: c’è un problema. Le scelte di Chivu per difesa e fascia destra
Il tecnico dell'Inter aveva scelto Zielinski, ma il centrocampista non è al massimo. Per questo potrebbe partire Sucic