Simone Inzaghi adatterà Bastoni come laterale a tutta fascia, ma in corso d'opera si potrebbe assistere a un cambio modulo:

"«Abbiamo problemini da risolvere, ma ho visto grande disponibilità da tutti i ragazzi», ha sottolineato Inzaghi, intenzionato a mettere mano pure al centrocampo, inserendo nel motore Asllani per Calhanoglu (che non è al top dopo essere uscito malconcio dalla gara di Napoli) e Zielinski per Mkhitaryan che sarà l’asso che Inzaghi si tiene nel taschino per permettere all’Inter di passare al 4-4-2 nell’ultima mezzora qualora (come facile pensare che sia) sia necessario togliere Bastoni, chiamato a un super-lavoro come esterno adattato".