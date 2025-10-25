Si sfidano stasera al Maradona Napoli e Inter. Chi vince passa in testa, visto il passo falso del Milan a San Siro con il Pisa. La squadra di Chivu ci arriva dopo 7 vittorie consecutive, col morale alle stelle e con tutto il gruppo in condizione, eccetto Thuram che non ci sarà. Al contrario il Napoli viene da due sconfitte, l'ultima molto pesante e con parecchie assenze importanti.