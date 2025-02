Ancora 24 ore per riflettere sui nodi di formazione per il posticipo del monday night in programma al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 13:36)

In tre per due maglie. L'Inter che affronterà la Fiorentina domani sera al Meazza dovrà fare sicuramente a meno sia di Denzel Dumfries, squalificato, che di Federico Dimarco, ancora oggi ai box per influenza. Simone Inzaghi sta riflettendo su chi schierare a questo punto, potendo contare non solo su Darmian e Carlos Augusto, che rimangono in vantaggio, ma anche sul neo arrivato Zalewski, presentatosi con un assist prezioso nel derby raddrizzato in pieno recupero.