«L'Inter comincia ad avere qualche giocatore un po' arrivato, in difficoltà. Calhanoglu ha avuto problemi fisici, ma non è neanche vicino al giocatore che era un anno fa. Mkhitaryan un po' avanti con l'età e i ricambi non convincono». Così Fabio Caressa ha parlato dell'Inter che si è vista contro la Fiorentina nel recupero che si è giocato giovedì scorso al Franchi, nella gara che i nerazzurri hanno perso tre a zero.