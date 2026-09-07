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L'Inter si prepara a iniziare il suo cammino in Champions League con una sfida tutt'altro che banale. I nerazzurri inaugureranno il proprio percorso nella League Phase sfidando il Real Madrid al Bernabéu. Cristian Chivu dovrà rinunciare a Federico Dimarco lasciato precauzionalmente a Milano per una lieve distorsione al ginocchio, al suo posto pronto Carlos Augusto.

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In difesa probabile la conferma di Bisseck, Akanji e Bastoni, ovvero il trio che ha giocato anche contro il Napoli. A centrocampo possibile esordio di Curtis Jones dal 1' con la maglia nerazzurra, mentre Calhanoglu torna dall'inizio. Sulla fascia destra si scalda Luis Henrique, mentre in attacco la Thu-La è pronta a sfidare la difesa delle Merengues.

(Sky Sport)