La notizia era nell'aria ma è arrivata poi la conferma: Federico Dimarco non è partito con il resto della squadra per Madrid, in vista dell'esordio in Champions League dei nerazzurri contro il Real domani sera.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Federico Dimarco non parte con l’Inter per Madrid. Ha vinto la prudenza dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata sabato contro il Napoli", conferma La Gazzetta dello Sport che sottolinea come gli accertamenti abbiano escluso problemi ma Chivu ha optato per la cautela e la volontà di evitare rischi.

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"Gli accertamenti hanno escluso problemi seri, ma a così poca distanza dalla sfida del Bernabeu l’Inter ha deciso di non correre rischi: Dimarco resterà a Milano per recuperare completamente, la sinistra contro il Real sarà comandata da Carlos Augusto, anche lui reduce da assist contro il Napoli", scrive La Gazzetta.