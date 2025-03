L'allenatore nerazzurro, complici il 2-0 dell'andata e il big match di domenica contro l'Atalanta, opta per un moderato turnover

Sono praticamente fatte le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Feyenoord di questa sera. L'allenatore nerazzurro, complici il 2-0 dell'andata e il big match di domenica contro l'Atalanta, opta per un moderato turnover, concedendo un turno di riposo a titolarissimi come Acerbi, Bastoni, Barella e Lautaro.