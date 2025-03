Arrivano conferme sulle indiscrezioni di FCInter1908.it in merito alle possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Udinese

Arrivano conferme sulle indiscrezioni di FCInter1908.it in merito alle possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Udinese di domani pomeriggio a San Siro.

Come riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro nell'allenamento di oggi ad Appiano Gentile ha provato come titolari Frattesi a centrocampo (al posto di Barella) e Arnautovic in attacco accanto a Thuram, andando contro alle ultime voci che volevano Correa in vantaggio nel reparto offensivo.