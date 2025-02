Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico rischia di fare a meno anche di Carlos Augusto e Marcus Thuram in vista della gara contro il Grifone, valutazioni verranno fatte tra domani e sabato. Possibile chance per Correa che potrebbe fare coppia col connazionale Lautaro se Thuram non dovesse farcela. In mezzo al campo qualcuno potrebbe anche riposare.