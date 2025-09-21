FC Inter 1908
Sky – Inter-Sassuolo, Chivu ha scelto: ecco la formazione definitiva - immagine 1
In questi minuti, Cristian Chivu sta scegliendo la formazione definitiva che affronterà il Sassuolo a San Siro nella quarta giornata di Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In questi minuti, Cristian Chivu sta scegliendo la formazione definitiva che affronterà il Sassuolo a San Siro nella quarta giornata di Serie A. Come riferisce Sky Sport, ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita di Champions League contro l'Ajax, a cominciare dalla porta, dove Martinez avrà una chance al posto di Sommer. In difesa si rivedono Acerbi e Carlos Augusto, mentre a centrocampo torna Sucic. Infine, conferma per Pio Esposito dall'inizio in attacco. Ecco la probabile formazione:

Sky – Inter-Sassuolo, Chivu ha scelto: ecco la formazione definitiva- immagine 2
Sky

Questa, invece, la probabile formazione del Sassuolo:

Sky – Inter-Sassuolo, Chivu ha scelto: ecco la formazione definitiva- immagine 3
Sky
