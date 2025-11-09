FC Inter 1908
Fra meno di tre ore l'Inter, a San Siro contro la Lazio, si gioca la possibilità di andare in testa alla classifica
Marco Macca
Fra meno di tre ore l'Inter, a San Siro contro la Lazio, si gioca la possibilità di andare in testa alla classifica, complici anche i passi falsi di Milan e Napoli. Come riferisce Sky Sport, Cristian Chivu sembra aver deciso definitivamente la formazione che inizialmente affronterà la squadra di Maurizio Sarri.

Al centro della difesa torna l'ex di turno Acerbi, mentre a centrocampo si rivede Sucic titolare. Ad affiancare Lautaro in attacco sarà Bonny. Ecco la formazione:

