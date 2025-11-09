Fra meno di tre ore l'Inter, a San Siro contro la Lazio, si gioca la possibilità di andare in testa alla classifica, complici anche i passi falsi di Milan e Napoli. Come riferisce Sky Sport, Cristian Chivu sembra aver deciso definitivamente la formazione che inizialmente affronterà la squadra di Maurizio Sarri.
FC Inter 1908
partite
Al centro della difesa torna l'ex di turno Acerbi, mentre a centrocampo si rivede Sucic titolare. Ad affiancare Lautaro in attacco sarà Bonny. Ecco la formazione:
