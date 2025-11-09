Restava da sciogliere un dubbio sulla formazione dell'Inter, secondo Sky Sport Chivu ha deciso: ecco chi giocherà in attacco

Ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di Inter-Lazio e resta ancora da sciogliere un dubbio per quanto riguarda la formazione dell'Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu avrebbe deciso però su chi puntare in attacco, se Bonny o Thuram per far coppia con Lautaro.

Secondo Sky Sport, Bonny ha effettuato il sorpasso e dovrebbe essere lui a partire dall'inizio contro i biancocelesti. Thuram, invece, siederà inizialmente in panchina ma è pronto a dare il suo contributo nel corso della gara.