Ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di Inter-Lazio e resta ancora da sciogliere un dubbio per quanto riguarda la formazione dell'Inter.
Sky – Inter-Lazio, Chivu ha deciso la coppia d’attacco: ecco chi gioca
Restava da sciogliere un dubbio sulla formazione dell'Inter, secondo Sky Sport Chivu ha deciso: ecco chi giocherà in attacco
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu avrebbe deciso però su chi puntare in attacco, se Bonny o Thuram per far coppia con Lautaro.
Secondo Sky Sport, Bonny ha effettuato il sorpasso e dovrebbe essere lui a partire dall'inizio contro i biancocelesti. Thuram, invece, siederà inizialmente in panchina ma è pronto a dare il suo contributo nel corso della gara.
Per quanto riguarda il 4-3-3 di Sarri, il dubbio è sulle fasce: in tre per due maglie, favoriti Lazzari e Marusic, ma c'è anche Pellegrini in lizza per un posto da titolare. Romagnoli potrebbe partire dalla panchina nonostante sia stato recuperato.
