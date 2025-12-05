fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter, la probabile formazione col Como. A destra sorpasso in corso, in difesa…

partite

Sky – Inter, la probabile formazione col Como. A destra sorpasso in corso, in difesa…

L'Inter scenderà in campo domani alle 18 a San Siro contro il Como. Due i principali dubbi di Chivu: uno a destra e l'altro in difesa
Andrea Della Sala Redattore 

Sky – Inter, la probabile formazione col Como. A destra sorpasso in corso, in difesa…- immagine 2

L'Inter scenderà in campo domani alle 18 a San Siro contro il Como. Due i principali dubbi di Chivu nella formazione che affronterà la squadra di Fabregas: uno a destra e l'altro in difesa. Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport:

Getty Images

© RIPRODUZIONE RISERVATA