La trasferta, storicamente, non è delle più semplici, ma i nerazzurri si presentano determinati, seppur con un occhio al Lipsia, ospite di San Siro mercoledì in Champions League. Anche per questo, Inzaghi opterà per qualche cambio: se in porta Sommer è inamovibile, come appurato da FCInter1908.it negli altri ruoli ci saranno delle novità. In difesa, riposa Pavard a vantaggio di Bisseck.