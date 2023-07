Inter, corsa agli abbonamenti: da lunedì via alla vendita libera, tutti i dettagli

Abbonarsi significa infatti non solo risparmiare rispetto all'acquisto dei singoli biglietti e scegliere i posti migliori, ma avere accesso a tante opportunità nelle partite delle competizioni europee e della Coppa Italia. In questa stagione appena conclusa è stato possibile acquistare a condizioni agevolate il pacchetto Group Stage per la UEFA Champions League, confermare il proprio posto in tutti i turni ad eliminazione diretta della UEFA Champions League e Coppa Italia, acquistare biglietti aggiuntivi per amici nei big match, beneficiare di una prevendita sia per la Finale di Coppa Italia sia per la Finale della UEFA Champions League di Istanbul.