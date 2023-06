GdS – Acerbi marziano annulla Haaland. Il difensore dell’Inter oscura l’attaccante dei record

Nel City, vittorioso nella finale di Champions League, non ha particolarmente brillato l'attaccante dei record Erling Haaland. Merito anche della grande prestazione difensiva di Acerbi . Il difensore dell'Inter non gli concede praticamente nulla e vince il duello individuale.

"Una volta sola Haaland ha cominciato male, sperduto. Non trovava la solita connessione con De Bruyne, sembrava scollegato dal corpo squadra. Acerbi lo tallonava con circospezione, non cercava l’anticipo spericolato, difendeva in sicurezza. Acerbi non si è lasciato intimorire, si è incollato a Haaland con l’umiltà del difensore di antico conio, diciamo pure all’italiana, lo “stopperone”, il “5” che prende il “9”. E ce l’ha fatta con l’aiuto dei compagni, che non gli hanno negato un raddoppio e un paracadute. È uscito vincitore dal duello dei primi 45’", analizza La Gazzetta dello Sport.