Acerbi, prima da avversario all’Olimpico: prevista accoglienza tutt’altro che affettuosa

Il difensore dell'Inter affronterà per la prima volta la Lazio in quello che è stato per anni il suo stadio

L'Inter, dopo aver chiuso il girone di Champions League al secondo posto, torna a pensare al campionato: avversario di turno, la Lazio. Una sfida speciale per Francesco Acerbi: il difensore affronterà per la prima volta quella che è stata la sua squadra all'Olimpico. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Una prima volta. Ma l'ambiente è comunque prevedibile. Francesco Acerbi torna, per la prima volta, da avversario della Lazio all'Olimpico. Il suo rapporto con società, compagni, staff tecnico e tifosi non è affatto idilliaco".