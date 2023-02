Acerbi a Inter TV: “Vogliamo i quarti di finale. Parole Mkhitaryan sono oro”

Francesco Acerbi ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. Ecco le dichiarazioni del centrale nerazzurro: “Sono contento di far parte del gruppo e giocare spesso, cerco di dare il mio contributo per la squadra, i conti poi si fanno a fine stagione, cos’hai fatto e cosa no, cos’hai raggiunto, per ora sono soddisfatto. Vedremo poi domani e a fine stagione”.