"Perché questo è il rischio che ha corso il difensore dell’Inter, l’addio agli Europei e anche alla maglia nerazzurra, visto che in caso di stangata sarebbe stato quantomeno complicato immaginare un futuro per lui ancora a Milano. Ecco perché ieri a caldo, dopo la decisione del Giudice Sportivo, avrebbe voluto subito parlare, togliersi sassolini, ribadire con forza la posizione espressa nella tanto discussa intervista alla stazione Centrale di Milano lunedì scorso, di rientro dalla Nazionale. Non era totalmente felice, Acerbi. Era pieno di rabbia e la rabbia non è scemata. Perché avrebbe voluto giocare con la Nazionale negli Stati Uniti e non ha preso bene il fatto di non poter andare. Dopo un confronto con l’Inter, ieri, poi si è deciso di evitare per il momento dichiarazioni ufficiali. Ma non durerà molto: nelle prossime ore Acerbi parlerà e puntualizzerà alcuni aspetti che non gli sono piaciuti nell’ultima settimana".