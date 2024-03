"Al momento, tutto fa pensare che il club adotti la linea dura sull’argomento anche se ci potrebbe essere margine - magari tramite una campagna di sensibilizzazione sul razzismo - per ricomporre i cocci".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.