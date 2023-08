Cassano: “Inter vuole Sanchez. Ma voci dicono che tentino un colpo a sorpresa davanti”

Intervenuto in diretta alla Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter, che cerca un ultimo colpo in attacco: "Davanti loro vogliono a 0 Sanchez, ce l'hanno in pugno: voci di corridoio dicono che stanno tentando un colpo davanti a sorpresa, la pista Balogun non l'hanno abbandonata. Ma se Zhang non mette mano al portafoglio, non si può fare: se Correa esce, potrebbero fare uno sforzo. Lui non si vuole muovere, non ha richieste: stanno spingendo per farlo andare in Arabia ma lui non se la sente".