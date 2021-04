Ag Hakimi: “Spero vinca con l’Inter. Il Napoli fece di tutto per avere Achraf”

Le parole di Alejandro Camano a CalcioNapoli24: "Mi auguro che Hakimi possa mettersi in luce e vincere lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, Alejandro Camano, agente dell'esterno dell'Inter Achraf Hakimi, ha parlato così del marocchino, protagonista sin qui di un'ottima stagione in nerazzurro: "La carriera di Achraf? Ormai si conosce tutto di lui, è cresciuto nella cantera del Real Madrid prima di andare al Borussia Dortmund e poi all’Inter in base alla volontà di giocare da titolare. Il mancato trasferimento al Napoli? È vero, Cristiano Giuntoli è un grande direttore sportivo e prima del passaggio al Borussia Dortmund fece di tutto per portare in azzurro Hakimi e Borja Mayoral. Nel calcio può accadere di tutto, ma l’accordo non si trovò anche se il Napoli fece di tutto per portarli in rosa.