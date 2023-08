Ag Fabbian: “Samardzic? Non siamo noi il problema. Attendiamo solo di partire per Udine”

Per Samardzic manca la fumata bianca e negli scorsi giorni in molti hanno dato la colpa di questo ritardo a un mancato accordo tra Fabbian e l'Udinese. Il suo agente Michelangelo Minieri ha voluto precisare la questione al Messaggero Veneto:

"È tutto falso. Giovanni ha già trovato l'accordo con l'Udinese e attende solo di salire in auto per raggiungere Udine per mettersi a disposizione di Andrea Sottil. Non siamo noi il problema». Una chiara presa di posizione che invita a spostare il mirino in altra direzione".