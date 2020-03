Ag. Padelli: “Facile dare addosso a Daniele. Gene Gnocchi dovrebbe vergognarsi. Ormai…”

Intervistato per la rubrica “A tu per tu”, l’agente di Daniele Padelli, Silvano Martina, difende il portiere nerazzurro dalle critiche ricevute nei giorni scorsi. “Di errori Padelli realmente non ne ha fatti. Derby? In un gol subito, nella dinamica c’è un compagno di squadra che manca il pallone. Cosa doveva fare il portiere? Non ha fatto un errore. E nell’altro Ibra ha tirato a due metri da solo. Facile dare addosso a Padelli e chi se ne frega, ho sentito commenti offensivi anche da Gene Gnocchi che secondo me dovrebbe vergognarsi. Ormai il Paese è così, non pretendo certo di cambiarlo. Padelli non ha fatto grandi parate ma non è stato disastroso. Poi tutto si può fare meglio, è chiaro. Ma consideriamo anche che non giocava da tre anni. E poi l’Inter ha perso delle partite anche con Handanovic. Ridicolizzare il ragazzo però non è corretto, poi Padelli sa benissimo di non essere Handanovic. Futuro? All’Inter in estate tornerà Radu, vedremo“.

(Tuttomercatoweb.com)