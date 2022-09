Al Khelaifi: “La chiamo la Non Superlega. Temete la concorrenza? Problema sono i debiti”

“Il format è già un successo ancor prima di iniziare. Le vendite televisive globali lo dimostrano. I club di piccole e medie dimensioni sognano di poter raggiungere la Champions League. Non nasci un grande club, diventi un grande club. Non esiste un gruppo chiuso per i grandi club”, ha detto. Infine, Al Khelaïfi ha parlato dei debiti di diverse squadre europee e ha inviato un messaggio al Barça. “Ci sono club che hanno 1.800 milioni di debiti. Non è salutare. Questo è il pericolo nel calcio. Le persone rimangono quattro o cinque anni come presidente e poi lasciano il debito e diventano un disastro per un altro presidente", ha detto il presidente del Psg come riportato da As.