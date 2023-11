Badr Al Meer: “Non vediamo l’ora di lavorare con l’Inter. Coronamento rapporto con Milano”

“Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha. La collaborazione con l'Inter, una delle squadre di calcio più famose del mondo, rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo.”