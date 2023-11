Juve-Inter, che duello in panchina. Allegri cerca rivincita, Inzaghi per cancellare un tabù

"Massimiliano Allegri per prendersi una bella rivincita, Simone Inzaghi per esorcizzare un tabù. Lo scudetto sarebbe oggi più importante che mai, anche come affermazione personale per gli allenatori di Juve e Inter. Max ha vinto tantissimo e soprattutto a Torino, ma negli ultimi due anni non è andato nemmeno vicino a lottare per il tricolore, finendo nel mirino della critica e dei tifosi. Sino a poco tempo fa, in molti chiedevano un cambio in panchina e stavolta non solo per un puro discorso di estetica del gioco. Aver raddrizzato, almeno sul campo, la situazione nella seconda parte della scorsa stagione ed essere partito benone nell’annata attuale ha zittito per il momento i suoi detrattori, ma solo con lo scudetto la rivincita di Allegri sarebbe davvero completa", spiega La Gazzetta dello Sport.