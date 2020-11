Ag Almiron: “Felice al Newcastle. L’Inter ha mostrato interesse, ma al momento…”

L’Inter segue con attenzione il mercato e i giocatori che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Tra questi c’è anche il centrocampista del Newcastle Miguel Almiron. L’agente del paraguaiano, Daniel Campos, ha parlato ai microfoni di Europa Calcio:

Come giudica il rendimento di Almiron in questa prima parte di stagione con il Newcastle?

“Molto positivo considerando tutti i problemi che sta attraversando il calcio mondiale”.

La Premier League è il campionato adatto alle caratteristiche di Almiron?

“Totalmente, è un campionato competitivo e si gioca con un ritmo al quale Miguel può misurarsi per velocità e cambio di passo”.

In quale ruolo riesce a dare il meglio di sé?

“Almiron può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ovviamente si distingue maggiormente nelle posizioni offensive e con possesso palla, ma non ha difficoltà ad assumere altri ruoli a vantaggio della squadra”.

Se non ci fosse stata la pandemia da COVID 19, Almiron avrebbe lasciato il Newcastle?

“Impossibile saperlo. Almiron è felice a Newcastle e quando arriverà quel momento lo analizzeremo. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay”.

Le voci di un interessamento dell’Atletico Madrid per Miguel Almiron sono vere?

“Al momento sono solo voci”.

C’è qualche squadra italiana interessata ad Almiron?

“L’Inter ha mostrato interesse per Miguel Almiron, ma non sono stati fatti passi in avanti”.