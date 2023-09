Inter, animo Inzaghi decisamente conservativo: “Tutte le new-entry stanno…”

12 nuovi innesti in casa Inter , con Simone Inzaghi che però in questo inizio di stagione ha riproposto, salvo Sommer e Thuram, la stessa formazione dello scorso anno. Il perché lo spiega il Corriere dello Sport: "Il suo animo è decisamente conservativo. Nel senso che, una volta data un’impostazione tattica e un’identità alla sua squadra, difficilmente muta lo spartito. Sempre che, ovviamente, i risultati lo premino.

Perché l’Inter, nonostante 12 volti nuovi in rosa, si è ripresentata con lo stesso abito: un abito di successo, alla luce dei 4 trofei conquistati in 2 stagioni e della finale di Champions raggiunta. Ogni innesto, insomma, è stato studiato per mantenere la stessa fisionomia. E, intanto, al di là di Sommer e Thuram, tutte le altre new-entry stanno aspettando il loro turno in panchina".