Antonello: “Stadio, Inter non aspetta il 2032. Rozzano si può, vorremmo lì anche la sede”

"Accogliamo con grande soddisfazione Euro 2032 ma per l'Inter questa data è tardiva. Dobbiamo avere tempi certi per una nuova infrastruttura per colmare il gap con le big d'Europa. Il progetto San Siro è in stand by. Sono 4 anni che lavoriamo sul nuovo stadio a San Siro perché lo riteniamo un luogo strategico. L'infrastruttura evidenzia segni di inadeguatezza per squadre che devono combattere con giganti che generano il doppio dei ricavi. Purtroppo la sentenza del vincolo sul secondo anello è stata rinviata a dicembre; l'Italia, ancora una volta, si trova a combattere con sistema amministrativo che non agevola investimenti".