Inter, inizia l’Arna-bis: cifre e stipendio del giocatore. Taremi? È stata decisiva…

"Il 34enne Marko riuscirà a mettere al massimo tre allenamenti con i compagni prima del match di esordio in campionato: contro il Monza ci sarà, in panchina a guardare la Thu-La. In base a come andrà la partita, l’austriaco è pronto a guidare la cavalleria dalla panchina".

"L’estate tormentata dell’attacco interista si chiude così, dopo un viaggio tra le montagne russe sul mercato e dentro ai sentimenti dei tifosi. Sarà ricordata come quella di Lukaku, l’unico per cui la proprietà avrebbe accettato di spendere più soldi prima della giravolta belga. Tra il sogno costoso di Folarin Balogun, il talento preferito della casa, e la perdita del corpo a corpo con l’Atalanta per Gianluca Scamacca, ci sarebbe pure l’innamoramento esotico per l’iraniano 31enne Mehdi Taremi".

"Gli è stato preferito Arna, seppur di tre anni più vecchio, dopo valutazioni sparse e non soltanto per il prezzo elevato (30) fatto dal Porto per il suo attaccante. Decisiva la maggiore conoscenza della Serie A da parte dell’austriaco, mentre Taremi sarebbe mancato per due mesi causa Coppa d’Asia: enorme controindicazione. Qualsiasi altro movimento piccolo o grande là davanti passerà dal destino di Joaquin Correa. L’Inter cerca di accompagnarlo alla porta, ma manca una squadra che lo aspetti all’uscio".

(Gazzetta dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.