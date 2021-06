In UK: “Young, addio all’Inter: è ai dettagli con l’Aston Villa. Visite in 24 ore”

L'esterno inglese farà ritorno in Premier League: la sua squadra sarà l'Aston Villa, come riporta Sky Sports UK

Ashley Young si è deciso: sarà un nuovo giocatore dell'Aston Villa. L'esterno inglese non rinnoverà il proprio contratto con l'Inter e si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno e sembra aver scelto il suo prossimo club. Come riporta Sky Sports UK, infatti, le parti sono ai dettagli per definire l'accordo e le visite mediche del calciatore sono previste nelle prossime 24 ore: il contratto sarà annuale con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Young torna quindi nel club in cui ha militato dal 2007 al 2011.

Ashley Young is finalising personal terms with former club Aston Villa over a free transfer from Inter Milan.

The former England international is expected to take a medical in the next 24 hours, with a one-year contract plus the option of a further 12 months under discussion.