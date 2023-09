Inter, Asllani è rimasto: “Si è impuntato per rimanere ad Appiano”. Ma con Klaassen…

Il regista albanese non ha voluto lasciare l'Inter in prestito, ora con l'olandese aumenta la concorrenza anche nel suo ruolo

Con l'arrivo di Klaassen c'è grande abbondanza nel centrocampo dell'Inter. Prima dell'acquisto dell'olandese si era parlato anche del possibile ingaggio di un regista, ma per questa operazione sarebbe dovuto partire Asllani.

"Il talentino albanese finora è l’unico incompiuto della compagnia di mezzo: si è impuntato per rimanere ad Appiano nonostante Inzaghi non abbia mostrato particolare fiducia (così è naufragato presto lo scambio con Maxime Lopez del Sassuolo richiesto dal tecnico), ma Klaassen duttile ed esperto potrebbe finire per calpestare pure le stelle zolle di Kristjan", scrive La Gazzetta dello Sport.