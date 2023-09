Sky – Calhanoglu out, ballottaggio tra Asllani e Klaassen. Difesa, sorpasso De Vrij

Dopo la vittoria nel derby, l'Inter scenderà in campo domani sera in casa della Real Sociedad. Inzaghi dovrà fare a meno di Cuadrado , ancora alle prese con una tendinite, e anche di Calhanoglu. Il centrocampista turco non partirà a causa di un affaticamento all'adduttore. Toccherà al tecnico nerazzurro scegliere chi prenderà in mano la regia dell'Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima opzione come regista per la gara di domani dovrebbe essere Asllani, ma ci sarebbero anche delle chance per Klaassen. In difesa, in questo momento De Vrij sembra essere in vantaggio su Acerbi.