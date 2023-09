Giudice Sportivo – Multa di 4000 euro per l’Inter, 5000 per il Milan: i motivi

5000 euro di multa al Milan per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversarie due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art.29, comma 1lett. b) CGS", 4mila euro invece all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua e un indumento che attingeva la testa di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art.29, comma 1lett. b) CGS"