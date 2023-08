Balogun, messaggi all’Inter: club sorpreso da una cosa. L’attaccante non riesce più a…

Folarin Balogun vuole l'Inter. Da giorni l'attaccante continua a lanciare messaggi attraverso i social, messaggi che non sono passati inosservati come gli auguri a Marcus Thuram. "L’Inter ha scoperto, pure con un po’ di sorpresa, che una delle coppie possibili per l’attacco 2022-23 sarebbe fatta da amiconi. Due veri “brothers”, il francese nato in Italia e lo statunitense cresciuto in Inghilterra. Ciò che non ha sorpreso i nerazzurri, invece, è che Folarin Balogun, talentino americano di proprietà dell’Arsenal, voglia la squadra di Inzaghi così tanto da non riuscire più a trattenersi e da non far nulla per nasconderlo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.