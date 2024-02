Balotelli: “Da sempre pro Calha, è troppo forte: nella top 3 dei registi del mondo”

A TV Play, Mario Balotelli ha parlato anche di Hakan Calhanoglu. Ecco il suo pensiero sul regista dell’Inter: “Calhanoglu è tra i tre più forti del mondo da regista, non il più forte per me. Sono sempre stato pro Calha, ho sempre detto che è troppo forte. Ma più forte al mondo oggi… Gli darei più tempo, ma è tra i tre più forti al mondo”. Dello stesso parere anche Viviano: “Calhanoglu più forte del mondo? Non ne trovo tre più forti”.