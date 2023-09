Balotelli: “Io all’Inter? Sto bene all’Adana. Arnautovic fortissimo, torni presto”

Le parole del centravanti: "Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. E' una squadra forte"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Mario Balotelli, ex centravanti dell'Inter oggi alla Adana Demirspor, ha parlato così del momento dei nerazzurri: “L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto. La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. Qualitativamente e numericamente è una squadra forte. Marko Arnautovic è fortissimo, è un buon acquisto per l’Inter. Gli auguro di ritornare il prima possibile, di fare i gol, di fare il jolly per la squadra. Non è facile rimpiazzare Dzeko.