Barella in dubbio per Inter-Bologna, CdS: “Affatticamento all’adduttore. Al suo posto…”

“Nicolò Barella in dubbio e Martinez preferito rispetto a un Sanchez in grande forma. La formazione anti Bologna ieri sera era quasi fatta: quasi perché resta il dubbio legato al centrocampista ex Cagliari, alle prese con un affaticamento a un adduttore”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime di formazione in casa Inter verso la sfida con il Bologna. Il centrocampista sardo ha svolto la rifinitura con i compagni ma non è al meglio e la decisione sulla sua presenza sarà presa solo oggi, “dopo aver ascoltato le sensazioni del giocatore: in caso di forfait pronto uno tra Brozovic, che Conte non vorrebbe rischiare dal 1′, e Borja Valero. Certo del posto è Gagliardini, rivitalizzato dalla rete con il Brescia”, commenta il quotidiano.

LUKAKU PIU’ LAUTARO – In avanti, invece, assieme a Lukaku ci saranno Eriksen e Lautaro. Sanchez, nonostante l’ottima prova offerta contro il Brescia, tornerà a sedersi in panchina per far spazio al Toro, dal quale Conte e l’Inter si aspettano il riscatto dopo gli errori contro le Rondinelle. In difesa, invece, confermati D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, mentre Skriniar è ancora squalificato e tornerà a disposizione dal match con il Verona.