Inter, per Barella tre assist nelle prime tre partite. Non succedeva dal 2004-2005

Ha servito un passaggio vincente ai suoi compagni sia contro il Genoa, sia contro il Verona che contro la Samp

Che bel giocatore. Se lo dice da solo, ormai glielo dicono tutti. Nicolò Barella non è più una novità per gli interisti. Anche oggi, contro la Samp, nonostante il pareggio ha saputo fare meraviglie. Come ad esempio in occasione del passaggio vincente che ha accompagnato in rete Lautaro Martinez. Era il gol del 2 a 1. Ed era pure il terzo assist in tre partite del centrocampista nerazzurro che ha fatto felici pure oggi i suoi fantallenatori oltre che i tifosi nerazzurri.