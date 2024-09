Al termine di Manchester City-Inter, Nicolò Barella ha commentato la gara ai microfoni di Prime Video. Questo le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Siamo una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato lasciando qualcosa in Champions e quest'anno vorrebbe fare di più in questa competizione. Stiamo crescendo e acquisendo esperienza, questo aiuta. Siamo giocatori che vogliamo vincere, quando giochi nell'Inter devi giocare per vincere, questa è l'ambizione".