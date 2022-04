Barzaghi: “Inter, nome nuovo in attacco. E c’è un giovane in Francia visionato più volte”

Così il giornalista sul mercato: "Lukaku continua a chiamare dicendo che sarebbe pronto a tornare tagliandosi l'ingaggio"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, spiegando chi sono i veri obiettivi: "Lukaku continua a chiamare dicendo che sarebbe pronto a tornare tagliandosi l'ingaggio, non ha più intenzione di rimanere con Tuchel a Londra. Tutto dipenderà con la nuova proprietà con cui l'Inter aprirà un canale per vedere le possibilità per arrivare ad un prestito per poi trattare un eventuale riscatto sicuramente sotto gli 80 milioni.