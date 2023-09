Basler: “Com’è venuto in mente a Pavard di lasciare il Bayern e andare all’Inter?”

Mario Basler, ex centrocampista tedesco, all'interno del suo podcast "Basler Ballert" ha criticato l'operato del Bayern Monaco in sede di calciomercato: "Cedere sia Stanisic che Pavard? Devi chiederti perché l'hai fatto se non hai ancora un sostituto, non hanno preso Laimer per farlo giocare come terzino destro".