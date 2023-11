Inter, coperta corta in difesa. Per Bastoni è lesione: si spera nel recupero per Napoli

"Ad oggi il difensore va considerato fuori causa la sfida alla Juventus: il suo recupero sarebbe considerato un piccolo miracolo. Ma il polpaccio è notoriamente una zona delicata, complicato pensare di poter correre rischi. Ecco perché è più facile immaginare che gli sforzi dell’Inter siano concentrati di più sul recupero in ottica Napoli, dando per scontato il forfait per la trasferta di Lisbona, per una partita che in termini di qualificazione Champions League non ha alcun valore", spiega il quotidiano.