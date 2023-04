Inter, Bastoni a SM: “Quarti? Occasione più unica che rara. Ultimamente ci manca…”

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel giorno di vigilia di Benfica-Inter: "E' un momento non facile in campionato, non facile dal punto di vista dei risultati perché dal punto di vista della mole di occasioni create non siamo stati premiati con quello che avremmo meritato. Dobbiamo tenere sicuramente il morale alto, è un'occasione più unica che rara perché l'Inter non arrivava da 12 anni a quest'appuntamento e vogliamo giocarcela bene"