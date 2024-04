Che effetto le ha fatto vedere Atletico Madrid-Borussia? Rimpianti?

«Eh, sì. Ma se non siamo passati vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, è un motivo in più per riprovarci il prossimo anno. L’errore è stato subire subito l’1-1 a Madrid dopo essere andati avanti. Ma è il calcio...».